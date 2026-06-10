Президент подписал ряд законов

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Главой государства подписан Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Также Президент подписал законы «О ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон)» и «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Султаната Оман об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и капитал и Протокола к нему».