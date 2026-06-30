Президент поручил не затягивать вопрос строительства нового аэропорта в Астане

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Он поручил не затягивать вопрос строительства нового аэропорта в Астане.

"В сфере авиации идет форсированное расширение сети маршрутов и формирование полноценных авиахабов. С этой точки зрения строительство нового аэропорта в Астане является задачей, которая не терпит отлагательств. Строительство аэропорта необходимо начать в кратчайшие сроки", - сказал он на совместном заседании Палат Парламента.

Важным решением Глава государства назвал создание национального грузового авиаперевозчика. Это значительно усилит наши позиции в международной логистике.

"Все страны нашего региона уделяют внимание этому направлению, поэтому конкуренция усиливается. Учитывая весомый вклад железнодорожной сферы в грузоперевозки, большое внимание уделяется строительству и модернизации новых магистралей и вокзалов. В прошлом году было запущено движение на вторых путях участка Достык – Мойынты и обводной линии Алматы. В текущем году завершается строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а в следующем году будет введена магистраль Бахты – Аягоз. Мы также должны выполнить задачу по улучшению автомобильных трасс. Только в прошлом году начались работы по ремонту 13 тысяч километров дорог, из которых 6 тысяч километров были введены в эксплуатацию. Столь масштабная работа была проведена впервые в истории страны. Модернизация автомобильных пунктов пропуска должна быть завершена в следующем году", - сказал Президент

Он отметил, что в результате предпринимаемых усилий за последние пять лет объем транзитных перевозок автотранспортом удвоился и достиг шести миллионов тонн. Доходы автоперевозчиков по итогам прошлого года составили полтора триллиона тенге, что практически соизмеримо с показателями железнодорожного транспорта. Все это говорит об огромном потенциале отечественной отрасли автомобильных перевозок.