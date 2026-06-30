Президент поручил не затягивать вопрос строительства нового аэропорта в Астане

Авиация,Президент

Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость развития транспортно-логистической отрасли, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Он поручил не затягивать вопрос строительства нового аэропорта в Астане.

"В сфере авиации идет форсированное расширение сети маршрутов и формирование полноценных авиахабов.  С этой точки зрения строительство нового аэропорта в Астане является задачей, которая не терпит отлагательств. Строительство аэропорта необходимо начать в кратчайшие сроки", - сказал он на совместном заседании Палат Парламента.  

Важным решением Глава государства назвал создание национального грузового авиаперевозчика. Это значительно усилит наши позиции в международной логистике.

"Все страны нашего региона уделяют внимание этому направлению, поэтому конкуренция усиливается. Учитывая весомый вклад железнодорожной сферы в грузоперевозки, большое внимание уделяется строительству и модернизации новых магистралей и вокзалов. В прошлом году было запущено движение на вторых путях участка Достык – Мойынты и обводной линии Алматы. В текущем году завершается строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а в следующем году будет введена магистраль Бахты – Аягоз. Мы также должны выполнить задачу по улучшению автомобильных трасс. Только в прошлом году начались работы по ремонту 13 тысяч километров дорог, из которых 6 тысяч километров были введены в эксплуатацию.  Столь масштабная работа была проведена впервые в истории страны. Модернизация автомобильных пунктов пропуска должна быть завершена в следующем году", - сказал Президент

 Он отметил, что в результате предпринимаемых усилий за последние пять лет объем транзитных перевозок автотранспортом удвоился и достиг шести миллионов тонн. Доходы автоперевозчиков по итогам прошлого года составили полтора триллиона тенге, что практически соизмеримо с показателями железнодорожного транспорта. Все это говорит об огромном потенциале отечественной отрасли автомобильных перевозок.

"Поэтому таких предпринимателей следует всемерно поддерживать", - говорит Касым-Жомарт Токаев.

 

#президент #дороги #аэропорт

Популярное

Все
Общее дело семьи Томановых
Преступный бизнес на Маркаколе
Ферма, выросшая из мечты
На байках за экстримом
В Бурабае усиливают контроль за порядком
На Кубке мира по гребле
Золото из Праги
Степные сюжеты на берегах Невы
Восемь женщин и одна тайна
Солнечная живопись Ольги Кацюбы
Праздник, рожденный степью
Онлайн-маршрут в школу
В Туркестане запустили экскурсионный автобус
Бронза «Актобе»
Чесноков вернулся и принес победу
Медицина сделала гигантский рывок в развитии
Отличилась молодежь
Не отходы, а сырье для переработки и... искусства
Литература как провайдер национального кода
Алматы – город туристов
Новый этап изучения Улуса Джучи
Золотая Орда как модель степной цивилизации
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Оркестр Нацгвардии поздравил полицейских с профессиональным праздником
Уголь, который может изменить промышленность
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
От конфет до премиальной говядины: что производят костанайские предприятия для мирового рынка
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Асу Алмабаев поднялся в рейтинге перед боем на турнире UFC в Баку
Изменить подход к субсидированию
Лучшие производства года назвали в Улытау
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Возвращение к земле
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Военные из США, Турции и Франции завершили языковые курсы в Казахстане
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии

Читайте также

450 социальных и коммунальных объектов построено в Казахста…
Токаев: Адресная социальная помощь должна направляться дейс…
Порядка 1300 медицинских объектов открылось в Казахстане с …
Токаев: Наша конечная цель – построить прогрессивное цифров…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]