Президент поздравил Бибисару Асаубаеву с наградой "Лучшая шахматистка Азии"

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву с новой наградой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

"Бибисара Асаубаева добилась выдающегося успеха. ФИДЕ признала молодую талантливую казахстанку лучшей шахматисткой Азии. На это событие отреагировал и Президент Касым-Жомарт Токаев, поддерживающий шахматистов Казахстана. Он поздравил Бибисару и пожелал ей новых спортивных свершений", - говорится в информации.

О своем успехе шахматистка рассказала в Instagram.

"Вчера прошла церемония вручения наград ФИДЕ - 15-ый чемпион мира Вишванатан Ананд вручил мне награду "Лучшая шахматистка Азии 2021 среди женщин". Спасибо ФИДЕ за высокую оценку моей работы!" - написала Асаубаева.