Президент прибыл в туркменский конгресс-центр
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Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент прибыл в конгресс-центр «Аваза» для участия в официальной церемонии встречи глав делегаций Третьей конференции ООН по развивающимся странам, не имеющим выхода к морю.
Касым-Жомарта Токаева встретил Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.
Акорда опубликовала совместное фото участников конференции.