Президент принял главу Минтруда

Президент

Глава государства заслушал отчет об итогах работы министерства за прошлый год и первые пять месяцев текущего года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: t.me/aqorda_resmi

Аскарбек Ертаев сообщил, что все социальные обязательства со стороны государства выполняются в полном объеме. В 2025 году на пенсии, базовые пособия и другие социальные выплаты было направлено 5,9 трлн тенге. За пять месяцев 2026 года этот показатель составил 2,7 трлн тенге.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено о работе по поддержке и трудоустройству лиц с инвалидностью. В этом году рабочими местами обеспечено около 12 тысяч граждан с ограниченными возможностями. До конца года планируется внедрение механизма цифрового анализа установления инвалидности.

Главой государства поставлена задача повышения качества специальных социальных услуг и открытия 7 новых реабилитационных центров в регионах страны, что позволит улучшить доступность и обеспечить комплексную поддержку лиц с ограниченными возможностями.

Президент также был проинформирован о мерах по содействию занятости населения. В целом по стране трудоустроено около 201 тыс. граждан, в том числе работу получили 74,9 тыс. молодых людей.

В текущем году поставлена задача довести до 3,1 млн количество постоянных и устойчивых рабочих мест, обеспечивающих достойный уровень оплаты труда, стабильные социальные отчисления и соблюдение трудовой безопасности.

В рамках внедрения технологий искусственного интеллекта в Мангистауской и Павлодарской областях планируется запустить в пилотном режиме «Цифровую службу занятости».

Министр также рассказал о работе по регулированию трудовых отношений. В электронном формате заключено 6,7 млн трудовых договоров. Работники 118 тыс. организаций охвачены договорами обязательного страхования. При содействии государственной инспекции труда защищены права более 22 тыс. работников. Особое внимание уделяется предотвращению производственного травматизма и несчастных случаев. Планируется внедрение цифровых решений для оценки профессиональных рисков, автоматизации процессов обучения и использования механизмов искусственного интеллекта для выявления заниженных заработных плат.

Глава государства дал ряд поручений, касающихся дальнейшей цифровизации отрасли, защиты прав работников, поддержки нуждающихся граждан и борьбы с социальным иждивенчеством. Как подчеркнул Президент, все предпринимаемые меры должны быть направлены на повышение благосостояния народа.

#президент #встреча #Минтруда

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