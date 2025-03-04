Президент принял Нуралхана Кушерова

Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад об итогах социально-экономического развития Туркестанской области за прошлый год, а также о планах на предстоящий период, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Глава государства был проинформирован о привлечении средств Исламского банка развития для восстановления объектов ирригации. В настоящее время одобрено финансирование 24 проектов на 135,5 млрд тенге. В целях устойчивого водообеспечения Туркестана и прилегающих 6 районов ведется строительство водохранилища «Бәйдібек ата», разрабатывается проект водохранилища «Боралдай».

По словам акима области, в сфере сельского хозяйства особое внимание уделяется развитию хлопковых, кукурузных и мясных кластеров. В хлопково-текстильном секторе планируется реализация 5 проектов на 197 млрд тенге. В регионе начато строительство крахмало-паточного завода, внедряется опыт Австралии по развитию мясного животноводства.

Для решения проблемы энергодефицита намечена реализация 6 проектов общей мощностью 2,4 ГВт. Запланировано обеспечение индустриальных зон необходимой инфраструктурой.

Как отметил Нуралхан Кушеров, в этом году в регионе будут построены 32 школы, проведен капитальный ремонт 41 школы, введены в эксплуатацию 32 объекта первичной медико-санитарной помощи, 45 населенных пунктов обеспечены природным газом.

Касым-Жомарт Токаев поручил новому акиму поддерживать тесное взаимодействие с Правительством для качественной реализации задач, определенных в подписанном накануне Законе «Об особом статусе города Туркестана».

Президент также поставил ряд задач по повышению качества жизни граждан, развитию туризма, сельского хозяйства, малого бизнеса и обеспечению населенных пунктов питьевой водой.