Президент присвоил звание «Қазақстанның Еңбек Ері» ветерану КТЖ
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о награждении ветерана КТЖ Калтая Самбетова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
«Указом Президента за выдающийся вклад в развитие железнодорожной отрасли и транспортной инфраструктуры Республики Казахстан высшая степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с вручением знака особого отличия – Золотой звезды и ордена «Отан» присвоено Самбетову Калтаю, ветерану Национальной компании Қазақстан темір жолы», - говорится в тексте указа.