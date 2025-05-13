– С первых дней Независимости Вы активно участвовали в делах страны, неустанно трудились во имя укрепления нашей государственности. Вы занимали посты министра и заместителя Премьер-министра. На дипломатической службе Вы немало сделали для повышения международного авторитета нашей страны. В качестве чрезвычайного и полномочного посла Вы представляли Казахстан в Китайской Народной Республике, а также способствовали развитию отношений с Монголией, Вьетнамом и Северной Кореей. Вы внесли значимую лепту в развитие института отечественного парламентаризма. Будучи депутатом, заместителем председателя Верховного Совета, трижды избираясь в Сенат и дважды – в Мажилис, Вы неизменно поднимали актуальные вопросы. Сегодня Вы продолжаете энергично заниматься общественной деятельностью. Уверен, Ваш бесценный опыт, патриотизм, личные качества могут служить достойным примером для молодежи, – сказал Президент.