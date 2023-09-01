Президентские инициативы совершают своего рода "game-change" – Карин

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«Содержание и характер нового Послания полностью отвечает логике президентских реформ. Касым-Жомарт Токаев последовательно реализует стратегический курс, направленный на синхронное реформирование экономической, политической и идеологической сфер. В Послании представлена дальнейшая стратегия развития экономики Казахстана. Более того, президентские инициативы совершают своего рода «game-change», представляя новые правила функционирования отраслей экономики. Это касается как изменений взаимоотношений в системе исполнительной власти, центра и регионов, так и введения новых мер налогового стимулирования, нормативно-правового регулирования, взаимодействия с инвесторами», – написал Карин.

Он отметил, что несмотря на общую направленность Послания на решение экономических вопросов, в нем есть важные инициативы социального характера: повышение зарплат, обеспечение занятости, безопасности детей, равенства в получении образования и т.д.

«Особое внимание привлекает предложение главы государства о вынесении обсуждаемого в обществе вопроса строительства АЭС на республиканский референдум. Это подтверждает приверженность Президента принципам «слышащего государства» и «Справедливого Казахстана». В целом, сегодня в Послании было озвучено более ста различных идей и предложений, которые охватывают максимальный спектр направлений и складываются в единый системный комплекс социально-экономических реформ», - заключил государственный советник.

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана «Экономический курс Справедливого Казахстана» на совместном заседании палат парламента РК.