Нам предстоит на деле воплотить в жизнь принципы «слышащего государства» - президент

Президент
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Казахстан перешел на модель президентской республики с сильным парламентом. Об этом глава государства Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе выступления с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента РК, передает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

«Как вы знаете, с прошлого года в стране проводятся масштабные политические преобразования. Всего за полтора года осуществлены кардинальные изменения. Вы были их свидетелями и сами активно участвовали в реализации реформ. Принятые меры позволили обеспечить оптимальный баланс между ветвями власти. Страна перешла на модель президентской республики с сильным парламентом. Таким образом, еще более укоренилась формула «сильный президент – влиятельный парламент – подотчетное правительство». Нам предстоит на деле воплотить в жизнь принципы «слышащего государства», и здесь особая роль отводится парламенту», – сказал Токаев.

По его словам, сделаны важные шаги в сфере защиты прав человека. Проводится масштабная работа для обеспечения верховенства закона и справедливости.

«Расширены возможности участия граждан в принятии государственных решений. Политическая культура общества вышла на качественно новый уровень», – заявил президент.

 

#Парламент #президент #закон #послание

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