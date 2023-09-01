Вопрос строительства АЭС предлагаю вынести на общенациональный референдум – Токаев

О строительстве АЭС на территории Казахстана высказался президент Касым-Жомарт Токаев во время выступления с посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: Kazpravda.kz

«Особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики. Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций. И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона», – сообщил глава государства.

Он отметил, что нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу.

«В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов. Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее», – добавил Токаев.