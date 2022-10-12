Президенты Азербайджана, Узбекистана и Кыргызстана прибыли в Астану

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыли в Казахстан для участия в крупных международных мероприятиях, которые пройдут в Астане. В аэропорту столицы высоких гостей встретил премьер-министр РК Алихан Смаилов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьера.

Ожидается, что Ильхам Алиев, Шавкат Мирзиёев и Садыр Жапаров примут участие в VI саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и заседании Совета глав государств СНГ.

12-13 октября в Астане пройдет VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в котором примут участие главы Казахстана, Азербайджана, Ирака, Ирана, Катара, Кыргызстана, Палестины, России, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Беларуси, вице-президент Вьетнама и заместитель председателя КНР.

14 октября в Астане также состоится заседание Совета глав государств СНГ – высшего органа Содружества. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы взаимодействия на площадке СНГ, рассмотреть и принять ряд документов, нацеленных на дальнейшее развитие и укрепление интеграционных связей в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также в области безопасности.