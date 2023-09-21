Рабочие пострадали при пожаре в таразской школе

Пятеро человек госпитализированы в результате пожара в одной из школ Тараза, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС Жамбылской области.

Фото: пресс-служба ДЧС Жамбылской области

По данным ДЧС, в здании средней школы № 44, в кабинете на третьем этаже произошел пожар на площади 20 кв. м.

Отмечается, что с июня в одном блоке проводились ремонтные работы.

Пожар был локализован в 00:50 и ликвидирован в 00:52.

"В результате происшествия с различными травмами госпитализированы 5 строителей: женщины 1986, 2001, 2002, 2002 г. р., мужчина 1997 г.р. От ДЧС выезжали 34 человека из числа личного состава и 9 единиц техники", - рассказали в департаменте.

Причина пожара устанавливается, добавили в пресс-службе.