​Причин для беспокойства нет

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Михаил ТЁ, Жамбылская область
фото пресс-службы ДЧС области

Ливни прошли и на территории соседнего Кыргызстана, из-за чего резко повысился уровень воды в Кировском водохранилище. В него поступало порядка 235 кубометров в секунду. Осадки оказались настолько обильными, что водохранилище оказалось почти полным, водники были вынуждены сбрасывать оптимальные объемы в русло Таласа. В результате в некоторых прибрежных зонах в Таразе произошло подтопление отдельных частных домов.

По вызову к месту происшествия были направлены силы городской специализированной пожарной части № 1. Пожарные и спасатели были распределены по участкам, где сложилась наиболее сложная обстановка. При проведении работ личный состав активно занимался откачкой воды из подтопленных дворов. Как сообщил пресс-секретарь службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС области Нурболат Умирзаков, особо отличился тут младший сержант граж­данской защиты Шухрат Муртаев, работающий в противопожарной службе области только с 2015 года. Несмотря на небольшой стаж, в сложной ситуации он проявил себя как настоящий профессионал. В ходе аварийно-спасательных работ по неизвестным техническим причинам не сработала мотопомпа, но Шухрат сумел на месте исправить неполадку, и личный состав с успехом вышел из нелегкого положения. В результате работа по ликвидации ЧС завершена в кратчайшие сроки.

Кроме того, по данным департамента по ЧС облас­ти, 18 июня вблизи села Кызылкайнар произошел смыв опоры коммунального газопровода среднего давления, проходящего через реку. Часть газопровода упала в воду. На следующий день про­изошла его разгерметизация, из-за чего подача голубого топлива была прекращена. Без газа остались 650 абонентов сел Кызылкайнар и Жасоркен Жамбылского района.

По сигналу в срочном порядке силами ТОО «КазТрансГаз Аймак» начались восстановительные работы. На сегодняшний день опора газопровода восстановлена, подача голубого топлива возобновлена. Кроме того, возле населенного пункта проведены берегоукрепительные работы. Подобное сделано и в Байзакском районе недалеко от дачного массива «Денсаулык», вблизи мавзолея Тектурмаса в Жамбылском районе и сахзавода в Таразе. По берегам реки сотрудники ДЧС области уложили около 1 700 мешков песка.

Из-за обильных дождей поползли слухи, что плотина Кировского водохранилища может не выдержать нагрузки. Как сообщил аким области Карим Кокрекбаев, побывавший во главе специальной группы на данном объекте, за два последних месяца на территории Кыргызстана, откуда регион получает значительную часть воды, осадков выпало в два раза больше прошлогодней нормы. Именно поэтому создалась такая паводковая ситуация в регионе. Но благодаря тому, что область своевременно подготовилась к такому исходу, особых разрушений не было. Глава региона отметил, что ситуация стабильная и находится под контролем, а состояние Кировского водохранилища не вызывает опасений, несмотря на то, что в текущем году уровень воды в нем заметно выше.

Как сообщила пресс-служба акима области, на сегодняшний день на водохранилище запас воды составляет около 518 млн кубических метров. В секунду поступает порядка 96 кубометров, из них 85 сливается в реку Талас Жамбылской области.

– Около 80% воды Жамбылская область получает из Кыргызстана. Ежегодное накопление влаги в Кировском водохранилище составляло 245 млн кубических метров. В этом году норма превышена. В целом текущее состояние объекта стабильное, причин для беспокойства нет, все контролируется, – подытожил Карим Кокрекбаев. 

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