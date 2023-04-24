Причину отравления женщины и пятерых детей выясняют в Шымкенте

В Шымкенте спасли семью из шестерых человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям города.

Фото: пресс-служба ДЧС Шымкента

23 апреля в 09:53 спасателям позвонили встревоженные родственники одной из шымкентских семей, которая не открывала дверь квартиры по улице Жангельдина в Аль-Фарабийском районе.

Спасательное подразделение специальными инструментами открыло дверь. И, как выяснилось, не зря. Семья из шести человек получила отравление.

Спасатели вынесли на свежий воздух женщину 1987 года рождения, девочек 2003 и 2005 годов рождения, мальчиков 2011, 2013, 2015 годов рождения, оказали им первую медицинскую помощь и передали скорой.

Причины отравления выясняются, назначена судебно-медицинская экспертиза.