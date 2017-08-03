Приказ министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
г. Астана от 4 июля 2017 года № 125/НҚ
О внесении изменения в приказ министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 17 ноября 2016 года № 5/НҚ «Об утверждении Положения республиканского государственного учреждения «Комитет по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 9 января 2017 года № 7
О внесении изменения в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 16 марта 2015 года № 226
«Об утверждении Правил выплаты надбавок за классность спасателям аварийно-спасательных служб и формирований»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 23 декабря 2015 года № 1051
О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 февраля 2015 года № 138
«Об утверждении Правил координации деятельности дежурных диспетчерских служб и полномочий единой дежурно-диспетчерской службы «112» на территории Республики Казахстан»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 28 мая 2016 года № 574
О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 432 «Об утверждении квалификационных требований к категориям должностей органов внутренних дел Республики Казахстан»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 19 мая 2016 года № 529
О внесении изменений и дополнений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 8 апреля 2015 года № 319 «Об утверждении Правил хранения, учета, использования, перевозки, уничтожения, ввоза, вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 10 июня 2016 года № 611
Об утверждении Правил хранения, учета, списания и утилизации имущества гражданской обороны
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 24 августа 2016 года № 852
О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 28 января 2015 года № 66 «Об утверждении Правил применения воинских частей гражданской обороны в мирное время»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 31 августа 2016 года № 870
Об утверждении Перечня должностей в органах внутренних дел Республики Казахстан, замещаемых на конкурсной основе, Правил проведения конкурса и стажировки при поступлении на службу в органы внутренних дел Республики Казахстан
Приказ министра образования и науки Республики Казахстан
г. Астана от 23 ноября 2016 года № 668
О внесении дополнений в приказ министра образования и науки
Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 22 июля 2016 года № 757
Об утверждении Инструкции по организации деятельности подразделений административной полиции в области дорожной безопасности и соблюдения регламентов, нормативов и стандартов
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 12 декабря 2016 года № 1152
О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 23 апреля 2015 года № 386 «Об утверждении Правил изготовления, хранения и учета бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, присвоения и изготовления государственных регистрационных номерных знаков транспортных средств в подразделениях органов внутренних дел Республики Казахстан»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 30 ноября 2016 года № 1113
О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 декабря 2014 года № 943 «Об утверждении квалификационных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, для деятельности, связанной с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 22 декабря 2016 года № 1179
О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министра внутренних дел Республики Казахстан
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 10 ноября 2016 года № 1043
О внесении изменений и дополнения в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 31 октября 2013 года № 630 «Об утверждении образцов жетонов сотрудников строевых подразделений дорожно-патрульной и патрульной полиции органов внутренних дел Республики Казахстан»
Приказ министра внутренних дел Республики Казахстан
г. Астана от 31 августа 2016 года № 872
О внесении изменений в приказ министра внутренних дел Республики Казахстан от 17 ноября 2014 года № 819 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-исполнительной системы»
