Приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
г. Астана от 7 августа 2018 года № 138/НҚО внесении изменений в приказ Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан от 16 марта 2018 года № 42/НҚ «Об утверждении регламентов государственных услуг, оказываемых Аэрокосмическим комитетом Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и признании утратившими силу некоторых приказов»
Приказ исполняющего обязанности Министра оборонной и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан
г. Астана от 18 сентября 2018 года № 154/НҚО внесении изменений в приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2015 года № 484 «Об утверждении Правил государственной регистрации космических объектов и прав на них и формы регистра космических объектов»
Постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан
г. Алматы от 29 июня 2018 года № 138О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 сентября 2014 года № 178 «Об утверждении перечня, форм, сроков отчетности организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций и Правил их представления»
Приказ министра образования Республики Казахстан
г. Астана от 27 июля 2017 года № 352О внесении изменений и дополнения в приказ министра образования и науки Республики Казахстан от 3 апреля 2013 года № 115 «Об утверждении типовых учебных программ по общеобразовательным предметам, курсам по выбору и факультативам для общеобразовательных организаций»
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