TikTok представил формат текстовых публикаций

Общество, Гаджеты, Цифровизация
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Кунапия Гульмира
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В текстовых публикациях предусмотрен ряд функций, которые позволяют пользователю выделить свой контент.

Фото: Kazpravda.kz

На этой неделе платформа TikTok запустила в Казахстане и по всему миру новый формат – текстовые публикации, передает корреспондент Kazpravda.kz cо ссылкой на пресс-службу платформы.  

Сообщается, что текстовые публикации – это дополнительная возможность для обмена идеями с единомышленниками и креатива, который сообщество TikTok уже активно проявляет как в своих видео, так и в подписях к роликам и в комментариях.

Креаторам TikTok доступен большой выбор форматов для создания контента: от коротких видеороликов до фото, от прямых эфиров до "историй", а также такие функции, как "Дуэт", "Сшивание" и другие.

Теперь благодаря текстовым публикациям пользователи могут делиться в TikTok своими мыслями, рассказами, стихами и другим текстовым контентом.

Так, при открытии камеры в приложении пользователю доступны на выбор 3 опции: создание видео, фото и текста. При выборе опции "Текст" пользователь будет перенаправлен на страницу создания текстовой публикации. Перед размещением публикации пользователь может сделать ее динамичной и интерактивной: например, добавить к тексту звук, геолокацию, включить комментарии или функцию "Дуэт".

В текстовых публикациях предусмотрен ряд функций, которые позволяют пользователю выделить свой контент, а именно: выбор стикера по теме контента; возможность отметить аккаунты других пользователей и добавить хэштеги по актуальным темам и трендам; выбор цвета фона; добавление звуков/музыки, которые помогут читателю еще больше проникнуться и прочувствовать текст; как и в случае с видео- или фото-контентом, пользователь может добавлять свои тексты в черновики и хранить их для последующего редактирования либо же полностью удалять их.

С момента запуска TikTok позиционирует себя как приложение для создания коротких видео.

Недавно о ребрендинге Twitter сообщил владелец компании Илон Маск.

А в Telegram в этом месяце появился формат сторис.

              

 

#приложение #TikTok

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