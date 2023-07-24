Twitter меняет логотип

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Владелец компании Twitter Илон Маск в воскресенье, 23 июля 2023 года, объявил о ребрендинге социальной сети. В целях ее развития знаменитый логотип в виде синей птицы был заменен на изображение буквы Х (икс) – 21-й буквы латинского алфавита, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Русскую службу «Голоса Америки».

Изменения последовали за недавним признанием Маска о том, что доходы от рекламы по-прежнему составляют почти половину от тех, что соцсеть получала прежде. Вследствие этого, а также из-за большой долговой нагрузки, доходы компании уменьшаются.

«Временная версия логотипа «X» появится сегодня», – сообщил Маск в Twitter, добавив, что сайт «X.com» теперь будет перенаправлять траффик на сайт Twitter. Компания X Corp, принадлежащая Маску, владеет Twitter.

С тех пор, как в октябре 2022 года Маск приобрел Twitter, компания сменила свое название на X Corp, что отражает стремление миллиардера создать «суперприложение», подобное китайскому WeChat.

В апреле этого года старый логотип Twitter в виде синей птицы был временно заменен на логотип Dogecoin в виде собаки сиба-ину.