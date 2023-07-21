В Telegram появился формат сторис

Формат сторис появился в мессенджере Telegram, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: Kazpravda.kz

Обновление с новой функцией доступно в AppStore и Google Play.

Кнопка для записи после обновления появляется рядом со значком "Написать сообщение".

Функция доступна только для пользователей с премиум-подпиской.

Основатель мессенджера Павел Дуров анонсировал появление формата сторис в Telegram в конце июня этого года.

Напомним, в июне 2023 года в список языков Telegram был официально добавлен казахский язык.