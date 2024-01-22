Приложение с семантикой казахских имен создали в ЕНУ

Технологии, Культура и общество
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Пользователям предоставлена возможность выбрать имя своему ребенку или узнать значение своего имени

Фото: пресс-служба ЕНУ

ІТ-специалисты Евразийского национального университета расширяют сферу применения казахского языка и создают бесплатные цифровые продукты. Новое мобильное приложение «Қызықты ономастика» позволяет узнать  значение и происхождение имени человека, географических объектов, животных и птиц, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу вуза.

Как отмечается, новый цифровой продукт объединяет свыше 800 имен собственных. Они сгруппированы по более 100 семантическим признакам, что является основным преимуществом программы. Пользователям мобильного приложения предоставлена возможность выбрать имя своему ребенку или узнать значение своего имени.

«Президент в своих выступлениях отметил важность увеличения цифровых продуктов на государственном языке. Мы запустили удобное для пользователей мобильное приложение «Қызықты ономастика». Все имена сгруппированы по семантическим качествам – это уникальность нашего приложения. За полтора года проделана кропотливая работа - мы исследовали множество трудов и материалов. Наше приложение предоставляет возможность узнать язык происхождения, этимологию женских и мужских имен. Если ваше имя состоит из нескольких слов, вы можете найти индивидуальное значение каждого из них. Также в цифровой платформе есть сортировка по алфавиту, для удобства пользователей сохраняется история поиска и выбранные вами имена можно добавлять в отдельную папку», - рассказала руководитель проекта, директор департамента цифрового развития и дистанционного обучения ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Гульмира Бекманова.

В цифровой платформе предусмотрена удобная система навигации и быстрой фильтрации.

Мобильное приложение уже доступно для пользователей платформы Android.

 

 

#ЕНУ #изобретение #имена #приложение

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