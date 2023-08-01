Принят генеральный план города Конаева

Правительство, Общество
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Искакова Айдана
корреспондент

Расчетные периоды реализации Плана определены до 2050 года.

Фото: Kazpravda.kz

С обретением нового административного статуса – центра Алматинской области, определена новая стратегия развития города Конаева. Основные направления развития города в ближайшей перспективе отражены в генеральном плане, утвержденном соответствующим постановлением Правительства РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Основной целью Генерального плана является создание комфортной и безопасной среды жизнедеятельности с взаимоувязанным развитием всех элементов планировочной структуры, рациональным функциональным зонированием и размещением промышленно-коммунальных и рекреационных зон. Учитываются в Плане и включаемые в перспективные границы города существующие населенные пункты и жилые комплексы.

Расчетные периоды реализации Плана определены до 2050 года. Согласно плану, за этот период город должен стать современным многофункциональным административным, финансовым и культурным, промышленно-инновационным, транспортно-логистическим, научно-образовательным центром региона, а также центром инновационно-индустриального, продовольственного пояса Алматинской агломерации, нефтепереработки, газопереработки и нефтехимии. Кроме того, большой потенциал у города как у одного из главных туристских дестинаций Алматинской области, центра водной рекреации и водного спорта, туризма, охоты и рыбалки.

Для реализации поставленных задач в Плане отражены мероприятия по экономической деятельности, жилищному строительству, развитию промышленности, охране окружающей среды, систем образования, здравоохранения, инженерной, транспортной инфраструктуры и улично-дорожной сети, озеленения, тепло-, электро, газо-, водоснабжения, водоотведении и др. 

Мощный импульс будет дан модернизации и дальнейшему развитию транспортно-логистической системы региона. Мультимодальность транспортно-логистической системы города Конаева с авиационным, железнодорожным, автомобильным и водным транспортом сделает его центральным транспортно-логистическим хабом на территории Алматинской области.

Важным аспектом для будущего индустриально-инновационного развития города Конаева являются источники производства зеленой электроэнергии.

Приоритетом развития социальной сферы города является его развитие, соответствующее статусу областного центра Алматинской области и центра индустрии туризма, отдыха и спортивной рекреации региона.

К расчетному сроку реализации Плана заложено строительство нового жилья общей площадью 2 538,2 тыс. кв.м.

Снижение уровня самозанятых планируется довести до 18%, уровня реальной безработицы до 4,2%, уровня молодежной безработицы до 3,8%.

Практически вдвое предполагается увеличить к расчетному сроку количество объектов дошкольных и общеобразовательных учреждений. 

В системе здравоохранения также вдвое будет увеличено количество койко-мест в круглосуточных стационарах, численность объектов, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь, а также количество станций скорой медицинской помощи и автомобилей.

Напомним, город Конаев – административный центр Алматинской области, образованный в 1970 году при строительстве Капшагайской ГЭС, расположен в юго-восточной части Алматинской области. Население составляет 54 907 человек. Площадь – 56,03 кв. км.

До мая 2022 года город развивался согласно Генерального плана г. Капчагай, утвержденного постановлением Правительства РК от 26 февраля 2010 года. 3 мая 2022 года город был переименован в Конаев.

С 8 июня 2022 года город стал административным центром Алматинской области в ее новых границах (после выделения из состава данной области новообразованной области Жетысу).

#культура #развитие #финансы #Конаев #генеральный план

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