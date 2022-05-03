Президент
Капшагай переименован в Қонаев – указ Президента
Глава государства подписал Указ «О переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.
О переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев
В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Президент Республики Казахстан К. Токаев
Нур-Султан, Акорда, 3 мая 2022 года
№ 885