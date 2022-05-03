Капшагай переименован в Қонаев – указ Президента

Глава государства подписал Указ «О переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев», передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

О переименовании города Капшагая Алматинской области в город Қонаев

В соответствии со статьей 9 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Переименовать город Капшагай Алматинской области в город Қонаев.

2. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Президент Республики Казахстан К. Токаев

Нур-Султан, Акорда, 3 мая 2022 года

№ 885