"Принять и не менять" – глава Сената о госпрограммах

Парламент, Мнения
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Маулен Ашимбаев высказался о качестве и проработанности государственных решений, которые приходится "менять по несколько раз в год, как минимум"

Фото: пресс-служба Сената Парламента РК

О необходимости новой парадигмы взаимоотношений государства и бизнеса заявил спикер Сената Маулен Ашимбаев в ходе правительственного часа. Особое внимание он уделил также качеству принимаемых государством решений, документов и программ, которые влияют на этот процесс, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Сената.

«Насколько эта парадигма правильная, в которой мы сейчас существуем: бизнесу надо помогать, «ноги передвигать», постоянно о нем заботиться? Мы со временем должны идти к другой парадигме. Какой? Со стороны госорганов мы должны четко прописать все процедуры. Четко прописать все вопросы, связанные с предоставлением тех или иных ресурсов, финансирования. Все должно быть открыто, прозрачно: как предоставляется земля в аренду, какие-то льготы, помощь или субсидии. Сейчас же цифровой век, все можно смотреть и бесконтактно мониторить. Важно двигаться в сторону формирования такой новой парадигмы взаимоотношений между государственными органами и бизнеса», – отметил Маулен Ашимбаев.

Еще одно направление, которое по его мнению, требует пересмотра и доработки в связи с их качеством – госпрограммы, а также принимаемые решения и документы.

«Найдите закон, который мы бы не меняли по несколько раз в год, как минимум. О чем это говорит? О качестве и проработанности государственных решений. То же самое относится и к госпрограммам. Вроде большие деньги выделяем, а эффекта осязаемого не видим. Может, и не надо торопиться. Вместо этого проработать, со всеми обсудить, принять решение и после этого уже не менять. Вот, тогда будут стабильные «правила игры», – сказал Маулен Ашимбаев.

В этой связи, председатель палаты призвал коллег всесторонне проработать Налоговый кодекс, учитывая все нюансы.

«Это должен быть документ, который реально мотивирует заниматься бизнесом, расширяться, переходить из малого в средний, из среднего - в крупный бизнес. Бюрократии нам не надо. Тут минимум должно быть отчётности. В цифровой век все и так видно», – резюмировал спикер Сената, подводя итоги правчаса в Сенате.

 

#мнение #Ашимбаев #правчас #госпрограммы

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