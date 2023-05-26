"Приоритет нужно отдавать насыщению внутреннего рынка" – Смаилов

Премьер-министр РК Алихан Смаилов продолжил серию встреч с представителями среднего бизнеса, на которых обсуждаются актуальные проблемные вопросы и меры господдержки. В сегодняшней встрече приняли участие предприниматели Акмолинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Фото пресс-службы Правительства РК

Участники встречи обсудили вопросы предоставления льготного финансирования, обеспечения стабильности субсидирования, модернизации и автоматизации производства, подключения к инженерной инфраструктуре, доступности земельных ресурсов, развития малых промышленных зон, повышения локализации, поддержки экспорта, борьбы с недобросовестной конкуренцией и ряд других.

Среди выступающих были руководители компаний «Енбек», «Тепличные технологии Казахстана», «СНН», «Turkey PVL», «Радуга», «Asyl Farms», «Адал-Агро», «Asyl Farms», «TEHNOPARK KZ» и др.

Руководители центральных государственных и местных исполнительных органов дали подробные комментарии по поднимаемым темам. В частности, в ходе встречи были определены пути решения нескольких проблемных вопросов, по остальным премьер-министр поручил уполномоченным ведомствам провести соответствующую проработку.

Алихан Смаилов подчеркнул, что Правительство будет активно поддерживать инициативы среднего бизнеса по созданию и расширению нового производства. Среди главных приоритетов здесь локализация, внедрение новых технологий, цифровая трансформация предприятий, создание конкурентоспособной продукции средних и верхних переделов, развитие современной инфраструктуры.

«Для этого обеспечивается поддержка на всех этапах жизненного цикла производства – от сырьевой базы до продвижения готовой продукции на внутреннем и внешних рынках», — сказал премьер-министр.

Он добавил, что в этом году по линии индустриализации планируется реализовать 170 проектов на сумму более 1 трлн тенге, по линии АПК – 300 проектов на 540 млрд тенге. Параллельно расширяется перечень налоговых и таможенных преференций, в том числе для экспортеров готовой продукции. На местном уровне оказывается поддержка по выделению земельных участков, подведению инфраструктуры и другим вопросам, входящим в компетенцию акиматов.

Алихан Смаилов указал, что немаловажным направлением является и повышение эффективности мер государственной поддержки.

«Бизнес, получивший господдержку, должен расширять свое производство, обеспечивать рост выпуска несырьевой продукции. Приоритет здесь нужно отдавать насыщению внутреннего рынка. От каждого проекта мы должны получить наибольший экономический эффект, что позволит внести вклад в дальнейшую диверсификацию экономики и создание постоянных рабочих мест», — сказал он.