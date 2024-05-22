Природный резерват для сохранения каспийского тюленя создадут в Казахстане

Проект документа размещен на портале "Открытые НПА" для обсуждения до 5 июня, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Создать Государственный природный резерват для сохранения популяции каспийского тюленя комитета рыбного хозяйства МСХ площадью 109 558,04 гектар, площадью охранной зоны – 69 839,62 га, на акватории Каспийского моря, на территории Мангистауской и Атырауской областей», – указано в тексте постановления.

Напомним, в 2020 году каспийский тюлень был внесен в перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных. Биологической особенностью этих видов является сезонная изменчивость среды обитания.

«Для размножения каспийским тюленям необходим ледяной покров, который формируется только в казахстанском и российском секторах Северного Каспия. Таким образом, казахстанская часть Каспийского моря играет важную роль в сохранении этого вида.

В целях сохранения популяции каспийских тюленей главой государства поручено рассмотреть возможность создания государственного природного резервата. В этой связи, разработан соответствующий проект постановления правительства», – говорится в пояснительной записке к документу.