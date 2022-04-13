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Прививать правильные ценности
Рустем Акбалин, командующий региональным командованием «Шығыс» Национальной гвардии РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана констатировал горький факт: среди организаторов январских событий, по сути, тех, кто стал изменником, были руководители военных и специальных органов.

Как выяснилось, они взяли под контроль специальную правительственную и другие каналы связи, использовали все средства для дестабилизации ситуации. Такое слышать страшно. Те, от кого страна ждала защиты, оказались ее врагами.

Тем больше уважения вызывает Национальная гвардия, где все подразделения, все офицеры и солдаты остались верными присяге! Гвардейцы прошли самую строгую проверку на отвагу, стойкость, взаимовыручку. Проявив сильный моральный дух, они смогли защитить конституционный строй.

Вспомните, кто был в рядах уличных погромщиков? Молодежь, у которой «каша» в голове, те, кто не способен отличить хорошее от плохого. Провокаторы ими легко манипулировали – подогревали желание легко заполучить «крутой» автомобиль, смартфон, дорогую одежду. Мне кажется, сейчас самое время подумать об идеологическом «фронте» в работе с молодежью. Президент, упоминая о возможном влиянии на выборы из-за рубежа, прямо сказал: гибридные угрозы нарастают. Фальшивые ценности буквально отравляют души наших ребят. При этом правильные нравственные ориентиры сами собой не сформируются в подростках. Над этим надо работать.

Мы не раз анализировали слагаемые особой атмосферы гвардейского братства. У нас в Нацгвардии всегда сильной стороной было идеологическое воспитание. Иначе и быть не может – мы доверяем гвардейцам огнестрельное оружие и спецсредства. Офицеры ежедневно проводят с солдатами занятия на знание законодательства Казах­стана. Парни учат историю родной страны, узнают о подвигах батыров, о казахстанцах – участниках Великой Отечественной войны. С гвардейцами проводят встречи ветераны-«афганцы» и ветераны-гвардейцы. Мы даем читать книги и показываем фильмы, воспитывающие патриотизм. Родители часто потом пишут нам: «Спасибо за сына. Он стал дисциплинированным, целеуст­ремленным, трудолюбивым. Он стал патриотом».

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