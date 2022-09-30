Пробки в городе объяснили в ДП Астаны

Проблемой больших городов назвал начальник департамента полиции Астаны Марат Тулебаев заторы на дорогах. Он их объясняет большим количеством авто, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«У нас зарегистрировано в городе 400 тысяч транспортных средств. 100 тысяч прибывает иногородних, которые постоянно здесь - временный учет их отменен, они не нарушают ПДД. В итоге, полмиллиона автотранспортных средств. Ежедневно в город через наши посты заезжают 75 тысяч и выезжает 75 тысяч транспортных средств. Нагрузка есть», - сообщил Марат Тулебаев в маслихате Астаны.

При этом, по его словам, протяженность дорог в городе составляет всего тысяча километров.

«Если такое количество транспорта наложить на эти дороги, уже будет пробка. Здесь мы, конечно, изучаем, ведем борьбу, где-то «зеленую» волну включаем. Основные пробки в городе создаются в утреннее и вечернее время. Школа, детсад - час пик. Это проблема больших городов», - резюмировал спикер.