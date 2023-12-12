"Проблема игнорировалась десятилетиями" – президент о череде аварий на объектах

Президент, Энергетика
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

В ходе выступления на церемонии награждения лауреатов премий "Алтын сапа" и "Парыз" Касым-Жомарт Токаев затронул и проблему с постоянными авариями на энергообъектах, передает Kazpravda.kz.

Фото: пресс-служба президента РК

"Череда аварий на объектах жизнеобеспечения в разных регионах четко обозначила острую необходимость модернизации инженерной и энергетической инфраструктуры по всей стране. Эта проблема игнорировалась и не решалась десятилетиями. За короткий срок государство провело аудит и начало системную работу по запуску новых и ремонту действующих генерирующих мощностей, обновлению тепловых сетей и других инженерных коммуникаций. В частности, в этом году реализован масштабный проект, который позволил более чем в два раза увеличить пропускную способность электрических сетей на западе нашей страны", - сказал глава государства.

Накануне в Акорде Касым-Жомарт Токаев указал правительству на упущения при подготовке к отопительному сезону.

Президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах.

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