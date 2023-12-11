Токаев указал правительству на упущения при подготовке к отопительному сезону

Президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах
Касым-Жомарт Токаев обсудил с акимами регионов ситуацию с обеспечением теплом, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Глава государства заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой.
Президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах.
Правительству указано на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону.
Руководство правительства заверило, что ситуация находится в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны. Принимаются меры по недопущению аварийных ситуаций.
Глава государства возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на правительство и акимов регионов.