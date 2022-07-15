Общество
Проблема насилия над детьми в Казахстане связана с гендерным неравенством – ученый-юрист
Халида Ажигулова, ученый-юрист по правам человека, доктор права PhD.

Женское дело

Замечание Президента по проблеме насилия в отношении детей, высказанное в выступлении на заседании Правительства, очень похоже на признание того факта, что в стране фактически провалена семейно-гендерная политика.

Меня искренне порадовало, что Касым-Жомарт Кемелевич обратил внимание на вопросы обеспечения прав детей. Нужно понимать, что речь должна идти и в целом о насилии, и в частности о школьном буллинге. Потому что в любом из своих проявлений оно является фактором, который часто приводит к тяжелым последствиям, в том числе детскому и подростковому суициду.

Но дело в том, что в сегодняшней ситуации Правительство не в состоянии выполнить требование Президента, оно не может организовать работу по усилению защиты наших детей, потому что проблема насилия и нарушения прав ребенка непосредственно связана с гендерным неравенством. А у нас оно цветет пышным цветом, в том числе на уровне исполнения государственных решений.

Давайте смотреть правде в глаза: в нашей стране даже в самом Правительстве не могут обеспечить равенства мужчин и женщин. Когда Президент озвучивал концепцию семейно-гендерной политики, он говорил минимум о 30% представительства женщин на всех уровнях принятия решений – и в министерствах, и местных исполнительных органах. Что же мы имеем на поверку? Сейчас участие женщин в деятельности Правительства и акиматов в лучшем случае достигает 5%, а в большинстве – это 1–2%. Хотя концепцией предусматривается, что уже в этом году их доля в органах управления должна быть не меньше 24,5%.

Соответственно, когда нет достаточного женского представительства в системе принятия и исполнения решений, все проблемы социального характера, а к их числу относится и защита детей от абьюза, не будут решаться. Поэтому, если Глава государства действительно хочет видеть сдвиги в этом направлении, ему придется проявить политическую волю и определенными усилиями добиться хотя бы того, чтобы треть министров Правительства, в том числе в ключевых ведомствах, которые так или иначе отвечают за благополучие семей и детского населения, были женщинами. Тех же показателей необходимо добиваться и в составе акиматов регионов. Как только это будет сделано, я уверена, многие проблемы по обеспечению и защите прав ребенка начнут решаться.

Когда мы говорим об абьюзе в отношении детей, неправильно отрывать его от общей проблематики насилия в обществе. Это звенья одной цепи. К сожалению, у нас нет убежденного неприятия этого опасного явления. Одна из причин такого отношения – декриминализация статей за насилие. Почему избивают детей в детских садах, в школах, о чем тоже говорил в своем выступлении Президент? Думаю, ответ очевидный: потому что фактически за это никто не отвечает.

Вспомните, сколько фактов избие­ний, унижений, травли в детсадах стало достоянием общественности в последнее время! Но я не слышала ни об одном случае, когда бы воспитателя или педагога привлекли не то что к уголовной, а хотя бы к административной ответственности. Во многом исход таких скандалов зависит от настойчивости родителей: если они не станут требовать, то, скорее всего, истязатель останется безнаказанным. Ему сделают выговор, могут уволить, и то не по статье, а по собственному желанию. Такие горе-педагоги устраиваются в другое детское учреждение и вполне могут себе позволить так же издеваться над детьми.

Вопрос защиты прав ребенка имеет комплексный характер, но у нас нет ни одного министра в Правительстве, который должен эти проблемы решить. И существование того факта, что наши дети часто остаются беззащитными перед жестокостью и произволом, свидетельствует, на мой взгляд, о провале гендерно-семейной политики. Хотя признание самой проб­лемы может стать первым шагом к ее решению.

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