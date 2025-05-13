Продкорпорация поставила очередную партию подсолнечного масла по программе трёхстороннего форвардного закупа подсолнечника. Готовая продукция в объеме 20,8 тыс. литров отгружена в стабфонд СПК «Сарыарка» в Карагандинской области, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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Всего национальный оператор заключил три контракта на поставку 83,2 тыс. литров подсолнечного масла по фиксированной цене с СПК: «Кokshe», «Байконыр» и «Сарыарка».

Часть объема готовой продукции уже направлена на розничную реализацию через торговые сети, оставшийся объем подсолнечного масла СПК рассчитывают продать на сельскохозяйственных ярмарках. Основная задача заключается в обеспечении доступности социально значимого продукта для населения регионов.

По словам директора департамента продовольственного обеспечения и торговли АО «СПК «Kokshe» Алмы Абдрахмановой, программа форвардного закупа подсолнечника оказывает реальную поддержку сельхозпроизводителям и предприятиям-переработчикам.

«Готовая продукция поступила в 20 магазинов города Кокшетау, включая торговые сети «Низкоцен» и «Союз», с которыми у нас заключены соглашения. Кроме того, СПК участвовала в двух областных ярмарках, где было реализовано порядка 3,5 тыс. литров подсолнечного масла. Установленная социальная цена обеспечила высокий спрос со стороны покупателей, заявки поступали к нам каждую неделю. В результате мы смогли обеспечить жителей региона качественным маслом по доступной стоимости», - отметила она.

Обеспечением продовольственной стабильности в Кызылординской области занимается СПК «Байконыр», которая закупила у Продкорпорации 20,8 тыс. литров подсолнечного масла для формирования стабфонда.

«Участие в программе форвардного закупа готовой продукции позволяет нам своевременно реагировать на ценовые колебания и обеспечивать поставки социально значимых продуктов питания населению. На сегодняшний день СПК реализует имеющиеся запасы через 37 социальных магазинов. Здесь жители региона могут приобрести подсолнечное масло и другие продовольственные товары по доступным ценам. Поставка свежей партии масла будет осуществляться по мере необходимости. Мы рассматриваем сотрудничество с Продкорпорацией как стратегически важное и перспективное направление, способствующее продовольственной безопасности региона», - подчеркнул руководитель управления по работе стабилизационного фонда АО «СПК «Байконыр» Серікбай Мейрамбек.

Напомним, в марте 2024 года национальный зерновой оператор на условиях предоплаты профинансировал аграриев, специализирующихся на выращивании подсолнечника. После сбора урожая сельхозпроизводители отправили сырье на завод «OskemenAgroProdukt», который выпустил три партии подсолнечного масла по 41,6 тыс. литров, 20,8 и 20,8 тыс. литров соответственно. Готовая продукция поступила в распоряжение Продкорпорации.

Программа форвардного финансирования не только предоставляет фермерам доступные финресурсы, но и обеспечивает гарантированные поставки сельхозпродукции на внутренний рынок, стимулирует переработку, способствует формированию приемлемых цен на продукты питания.