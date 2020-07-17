Продолжается летная практика курсантов в Актобе

Курсанты Военного института Сил Воздушной обороны продолжают летную практику на аэродроме совместного базирования «Актобе». В июле к полетам на вертолетах Ми-8 приступили курсанты 2 и 3 курса факультета армейской авиации.

Первоначальная летная подготовка курсантов-летчиков начинается с первого курса. В первый год учебы курсантов-летчиков подпускают к винтокрылым машинам, разве что, только взглянуть на них и внимательно изучить конструкцию. Сначала курсанты изучают литературу, учат теорию, а вот практика наступает только после упорного теоретического обучения в стенах учебно-лабораторного корпуса Военного института СВО. К полетам на вертолете Ми-8 допускаются курсанты успешно сдавшие экзамены и усвоившие материалы наземной подготовки в полном объеме.

В процессе обучения выполняются сначала вывозные, а затем контрольные и тренировочные полеты. К тренировочным полетам допускаются курсанты имеющие хорошие теоретические знания и технику пилотирования на вертолете.

Подготовка курсантов армейской авиации проводится на аэродроме совместного базирования города Актобе. На данный момент подготовку одновременно проходят курсанты 2-го и 3-го курсов.

Курсанты 3-го курса заканчивают вывозную программу и приступают к тренировочным полетам, на висении и по кругу. Первые самостоятельные полёты курсанты выполняют по самой простой программе – взлёт, полет по кругу и посадка. Высота полета 200 метров. Ширина прямоугольного маршрута около четырех километров. Перед самостоятельным вылетом курсант неоднократно проверяется инструктором по технике пилотирования, а также действиям в особых случаях в полете.

«Мы верим, что наши усилия и труды приведут к наилучшим результатам, и мы не подведем наших инструкторов, а также всех кто в нас верит, надеемся и покорим самые трудные вершины, чтобы страна наша гордилась нами», – сказал курсант 3-го курса Алекс Жумагулов.

Курсанты 2-го курса приступили к вывозным полетам на висении и по кругу. Основная цель лётной практики определить профессиональную пригодность курсанта, изучить и отработать новые элементы полета, подготовиться к более сложным видам летной подготовки: полеты под шторкой, полёты по маршруту.

«При производстве полетов во главу угла ставится безопасность. Поэтому полеты начинаются в ранние часы, так как высокие температуры наружного воздуха сказываются на работоспособности летного состава и авиационной техники. Летная подготовка курсантов прекращается, когда воздух нагревается до 350С», - рассказывает командир авиационной эскадрильи майор Александр Демченко.

Отметим, что в Военном институте СВО оказывают особое внимание на совершенствование материальной базы и внедрению передовых технологий обучения. В целях успешного освоения теоретических знаний и применение их на практике летная стажировка у курсантов начинается с первого курса и проводится ежегодно. В приобретении необходимых знаний, умений и навыков курсантам помогают опытные летчики-инструкторы Учебного авиационного центра Военного института Сил воздушной обороны прошедшие специальную подготовку.