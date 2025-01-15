Проектный офис по реализации нового нацпроекта заработал в РК

Энергетика,Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Нацпроект направлен на снижение аварийности инфраструктуры и обеспечения бесперебойного предоставления коммунальных услуг

Фото: пресс-служба правительства РК

Вице-премьер Канат Бозумбаев провел первое заседание Проектного офиса по реализации Национального проекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На сегодня износ энергетической и коммунальной инфраструктуры 87 предприятий-монополистов в сферах тепло-, электро-, водоснабжения и водоотведения составляет от 65 до 100%. Таким образом, перед Проектным офисом поставлены задачи по снижению износа инженерных сетей до 40% и строительству новых источников генерации электроэнергии (дополнительно 7,3 ГВт).

Потребность в инвестициях до 2029 года на модернизацию коммунальных сетей составит 6,8 трлн тенге, 6,2 трлн – на генерацию электроэнергии. Будут привлечены средства БВУ, национальных финансовых институтов развития и международных финансовых организаций. Создание механизма финансирования субъектов естественных монополий, рассмотрение заявок на льготное финансирование либо субсидирование возложены на АО «НУХ «Байтерек». Мониторинг и контроль за ходом реализации проектов и строительно-монтажными работами закреплены за АО «Казцентр ЖКХ».

В нацпроекте особое внимание уделено развитию отечественной промышленности со 100% загрузкой действующих предприятий с созданием 27 новых производств и рабочих мест. Министерству промышленности и строительства поручено выработать конкретный перечень товаров, работ и услуг, производимых отечественными товаропроизводителями, запустить единую электронную форму закупок с введением реестра недобросовестных участников.

Отдельно на заседании обсудили меры поддержки для категории СУСН. Платежеспособные слои населения должны оплачивать коммунальные услуги по справедливым, рыночным тарифам. Уязвимые слои населения будут защищены от роста тарифов за счет автоматизированной системы жилищной помощи. Профильным министерствам поручено проработать вопрос установления порога предельно допустимых расходов по коммунальным платежам до 5% от совокупного дохода семьи для социально-уязвимых слоев, унифицировать применяемые нормы площади жилья, потребления коммунальных услуг на одного человека для увеличения количества получателей жилищной помощи.

«Проблемы в сфере энергетики и коммунального хозяйства являются одними из самых острых и требуют комплексного и оперативного решения. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными государственными органами и организациями поручаю в двухнедельный срок внести в аппарат правительства детальную Дорожную карту по реализации нацпроекта», — сказал Канат Бозумбаев.

Вице-премьер подчеркнул, что успешная реализация нацпроекта потребует тесного взаимодействия между министерствами, акиматами и частным сектором, а также активного участия граждан.

«В связи с чем министерствам национальной экономики, энергетики, промышленности и строительства совместно с Министерством культуры и информации, заинтересованными государственными органами и организациями необходимо провести широкомасштабную разъяснительную работу среди населения, бизнес-сообщества, субъектов естественных монополий с проведением брифинга для журналистов в третьей декаде января», — отметил Канат Бозумбаев.

#модернизация #энергетика #старт #Нацпроект

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