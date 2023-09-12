Проезжайте, путь открыт!

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Любовь Доброта

В Шымкенте открыли движение по проспекту Байдибек-би.

фото пресс-службы горакимата

Дорожные строители завершили работу на самой высокой эстакаде трехуровневой автодороги, строительство которой продолжается на пересечении проспекта Байдибек-би – улицы Аргынбекова.

Проезд по новой дороге транс­портным средствам разрешили, чтобы разгрузить улицу Байтерекова, принявшую на себя основную нагрузку машин на время реализации проекта.

Чтобы успеть выполнить весь запланированный объем строительства на этом участке дороги, дорожники ускорили темпы проведения работ, однако по графику полностью сдать развязку в экс­плуатацию дорожные строители обещают только в конце этого года.

Учитывая, что с началом нового учебного года и завершением сезона отпусков транспортный поток в городе заметно вырос, аким Шымкента Габит Сыздыкбеков поручил открыть движение по третьему уровню развязки.

Перекрывать движение транс­порта на этой развязке больше не будут, поскольку продолжению строительства движение по верхней эстакаде не помеха. Подрядчику предстоит завершить строительство оставшихся двух правых съездов, а также открыть разворотное кольцо. Правый съезд соединит проспект Байдибек-би и улицу Аргынбекова, обеспечив выезд на улицу Байтерекова.

До конца сентября дорожники планируют также открыть разворотное кольцо, позволяющее при движении со стороны улицы Рыскулова повернуть налево в сторону Байтурсынова, а также уйти направо и развернуться на Рыскулова.

Оставшиеся участки дороги обещают ввести в эксплуатацию до конца октября, включая четвертый съезд, позволяющий при движении со стороны ден­дропарка свернуть на Аргынбекова с возможностью поворота на Байтурсынова и движения в направлении улицы Утегенова. Тогда же станет возможным подъем на второй уровень эстакады со стороны Байтерекова и движение в сторону дендропарка.

Аким города поручил ответственным организациям и руководителям завершить все строительные работы в срок, привести в порядок светофоры и тротуары для безопасности пешеходов, установить дорожные знаки и нанести разметку. Кроме того, Габит Сыздыкбеков подчерк­нул необходимость построить пандусы для беспрепятственного передвижения людей с особыми потребностями.

Строительство второй масштабной развязки, сметная стои­мость которой оценивается в 12 млрд 837 млн тенге, началось в прошлом году. Ее протяженность по проспекту Байдибек-би составила 700 метров, по улице Аргынбекова – почти километр. Дорога четырехполосная, каждая полоса шириной в 20 метров.

Гарантийный срок службы объекта – 5 лет. Это значит, что на протяжении этого времени подрядчик будет устранять за свой счет все проявившиеся дефекты и недочеты.

#Шымкент #строительство #дороги #автотрасса

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