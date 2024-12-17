Прогноз добычи нефти пересмотрели в Казахстане

Добыча нефти по итогам 2024 года составит 87,8 млн тонн нефти. Снижение прогноза обусловлено рядом факторов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Из доклада министра энергетики Казахстана Алмасадама Саткалиева на заседании правительства стало известно, что за указанный период объем добычи нефти и конденсата составил 80,5 млн тонн, или 98% к аналогичному периоду прошлого года (82,2 млн тонн), в том числе по крупным компаниям нефтегазовой отрасли.

На Тенгизе за указанный период было добыто 25,9 млн тонн нефти, что составляет 97,9% к аналогичному периоду прошлого года (26,5 млн тонн).

Объем добычи нефти на Кашагане составил 15,8 млн тонн, или 92,8% к аналогичному периоду прошлого года (17,1 млн тонн).

Показатель Карачаганакского проекта составил 11,1 млн тонн, или 100,9% к аналогичному периоду прошлого года (11 млн тонн).

«На снижение уровня добычи по сравнению с прошлым годом повлияло проведение капитального ремонта на крупных месторождениях в 2024 году: на Тенгизе, в связи с планируемым запуском Проекта будущего расширения, в мае и августе проведен ремонт длительностью в целом 50 дней, на Кашагане проведен ремонт по замене слаг-кэтчера с полной остановкой на 21 день (вместо плановых 39 дней с выходом на полную мощность с 1 ноября, что дает прирост 50 тыс. тонн за каждый сэкономленный день, что составляет в среднем 350 – 450 тыс. тонн)», – говорится в сообщении.

Кроме того, на снижение добычи повлияли внеплановые остановки на месторождении Карачаганак и ограничения приема газа Оренбургским ГПЗ, остановки КТК на планово-профилактические работы, а также ремонтные работы на заводе второго поколения месторождения Тенгиз, из-за внутренней утечки пара в технологический поток с 26 октября (до конца года).

В этой связи, по итогам текущего года добыча нефти ожидается на уровне 87,8 млн тонн. Недостижение планового показателя добычи отразилось на экспорте нефти. Так за отчетный период экспортировано 63,2 млн тонн нефти, или 98,3% к аналогичному периоду прошлого года (64,3 млн. тонн).