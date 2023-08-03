Ощутимо сократилось производство фармпрепаратов в Казахстане

По сравнению с июнем прошлого года фармацевтические препараты в июне этого года подорожали на 11,4%.

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Объем производства фармацевтических препаратов в первом полугодии 2023 года составил 5,3 млрд тенге, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По данным бюро, за январь-июнь 2022 года в Казахстане произвели фармацевтических препаратов на 8,2 млрд тенге.

Вместе с тем за январь-июнь в Казахстане произвели лекарств на 72,7 млрд тенге. В прошлом году за аналогичный период объем производства был на 0,9% больше и составил 73,3 млрд тенге.

В Казахстане фармпродукты и препараты производят 12 предприятий.

По сравнению с июнем прошлого года фармацевтические препараты в июне 2023 года подорожали на 11,4%.