Ощутимо сократилось производство фармпрепаратов в Казахстане

По сравнению с июнем прошлого года фармацевтические препараты в июне этого года подорожали на 11,4%.
Объем производства фармацевтических препаратов в первом полугодии 2023 года составил 5,3 млрд тенге, что на 36% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.
По данным бюро, за январь-июнь 2022 года в Казахстане произвели фармацевтических препаратов на 8,2 млрд тенге.
Вместе с тем за январь-июнь в Казахстане произвели лекарств на 72,7 млрд тенге. В прошлом году за аналогичный период объем производства был на 0,9% больше и составил 73,3 млрд тенге.
В Казахстане фармпродукты и препараты производят 12 предприятий.
По сравнению с июнем прошлого года фармацевтические препараты в июне 2023 года подорожали на 11,4%.