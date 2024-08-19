Производство по регенерации растительных масел запустили в Астане

Столица
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Дана Аменова
корреспондент

Проект стал успешным примером интеграции науки и бизнеса

Фото: пресс-служба МНВО РК

Учеными Казахского агротехнического университета им. С. Сейфуллина разработана инновационная технология переработки использованного растительного масла и получения на их основе кормовых масел в партнерстве с бизнес-сектором, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МНВО РК

Проект стал успешным примером интеграции науки и бизнеса. Фонд науки выступил связующим звеном между университетом и ИП «Сулейменов».

После питчей фонда и презентации на реакторе коммерциализации технологий проект получил финансирование по итогам конкурса на отбор наиболее перспективных проектов коммерциализации РННТД.

По данным Бюро нацстатистики, потребление подсолнечного масла в Казахстане растет: сельский житель использует около 3,7 литра масла за квартал, а городской - 3,3 литра. Это приводит к увеличению объема отходов, особенно отработанных кулинарных масел, требующих утилизации.

«Мы уверены, что переработка вторичного масла поможет решить проблему дефицита кормовых масел в Казахстане. Были проведены научно-исследовательские работы по разработке технологии переработки, очистки не только отработанных, но и других видов растительных масел (прокисших, некондиционных). Для очистки были использованы отечественные цеолиты Шанканайского месторождения, которые еще не нашли широкого применения в промышленности»,  отметили основатели проекта.

В ведомстве добавили, что потребителями продукции станут производители комбикормов, строительные компании и лакокрасочные заводы.

Проект реализуется в рамках коммерциализации результатов научной и научно-технической деятельности на 2023-2025 годы.

#Астана #производство #запуск #масло #регенерация

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