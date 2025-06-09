Фото: пресс-служба правительства РК

Они обсудили перспективы реализации в Казахстане проекта по созданию вертикально интегрированного промышленного парка по производству цветных металлов по принципу циркулярной экономики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Проект направлен на формирование полного производственного цикла по выпуску «зеленой» продукции из алюминия и охватывает несколько приоритетных направлений — добычу сырья, переработку продукции на основе алюминия и глубокую переработку материалов с высокой добавленной стоимостью. Предусмотрено строительство горно-обогатительного комбината по переработке бокситов мощностью 6 млн тонн в год, электролизного завода по производству алюминия мощностью 3 млн тонн в год, ветровой электростанции. Реализация будет проходить в три этапа с внедрением самых современных экологически чистых технологий. По оценкам компании, в ходе реализации проекта будет создано более 10 тыс. постоянных рабочих мест.

«Президент Касым-Жомарт Токаев поставил задачу - построить более диверсифицированную и ориентированную на будущее экономику. Мы поэтапно снижаем зависимость от сырьевого сектора и развиваем производство с высокой добавленной стоимостью. Создание вертикально интегрированного производства алюминия в Казахстане - это уникальный проект, который обеспечит комплексное развитие направления в структуре отечественной промышленности. Правительство Казахстана готово к долгосрочному сотрудничеству», - подчеркнул Олжас Бектенов.

Лю Юнсин отметил, что Казахстан играет важную роль как логистический центр Евразии, в контексте совместного строительства «Пояса и пути» демонстрирует уникальное географическое преимущество и потенциал развития. По его словам, особенно богатые минеральные ресурсы и непрерывно реализуемая стратегия промышленной модернизации в полной мере соответствуют глобальным приоритетам компании в сферах «зеленого» алюминия, современной аграрной индустрии и возобновляемой энергетики.

По итогам встречи отраслевым министерствам поручено оказать необходимую поддержку в реализации проекта. При этом отмечено, что компания возьмет на себя определенные обязательства, включая обучение местных кадров и поэтапное увеличение доли казахстанских работников.

East Hope Group входит в десятку мировых лидеров в сфере алюминиевой промышленности, также активно развивает проекты в области поликремния, «зеленой» энергетики, агропромышленного комплекса и высоких технологий.