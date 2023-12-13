Производству мяса дешевле трёх долларов за 1 кг в живом весе обучают казахстанцев в Австралии

Фото: пресс-служба правительства РК

Как производить мясо дешевле трёх долларов за 1 кг в живом весе? Этот вопрос и связанные с производством темы обсудили члены казахстанской делегации во время посещения двух крупных откормочных площадок для КРС и овец в Австралии. Группу из бизнесменов, специалистов аграрной сферы и чиновников возглавил вице-премьер Серик Жумангарин, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Первой стала современная откормочная площадка Southern Cross Feedlot мощностью 35 тыс. голов КРС одновременного содержания. Казахстанские аграрии ознакомились с современным оборудованием, инфраструктурой, методами кормления, зерновой вальцовой мельницей, принципами управления такой крупной площадкой.

«Вместе с нами приехали животноводы Казахстана с огромным опытом. Мы изучили рацион, как откармливают, наши фермеры обсуждают пути партнерства и как развивать животноводство в Казахстане. Мы видим, что в Австралии все поля либо засеяны, либо пасется скот и хотелось бы, чтобы у нас было также», — поделился своим мнением депутат Мажилиса Парламента Айдарбек Ходжаназаров.

Инвестиции в такую ферму на 35 тыс. голов составляют порядка $25-30 млн, возврат происходит за год-два, после чего фермер начинает получать чистую прибыль. Как отмечают австралийские фермеры, построив, к примеру, откормплощадку на 5 тыс. голов, на дальнейшее расширение мощностей дополнительных инвестиций не требуется.

«Здесь вся система обслуживания абсолютно другая. Вот, например, раскол, все полностью автоматизировано. Даже конструкции раскола другие. У нас более прямые, а здесь изогнутые, чтобы животные не боялись. Площадка расположена под уклоном, поэтому влага на ней не задерживается, а стекает и собирается в специальные стоки. Таким образом нет проблем для копыт. Идеальная чистота», — проявил интерес к внедрению в собственном хозяйстве метода председатель правления АО «Атамекен Агро» Кинталь Исламов.

Процессы биркования, поставки на учет, параметры и история животного при прибытии на откормплощадку автоматически считываются по ушной бирке. Животных разделяют по разным программам откорма, в соответствии со стандартами стран, на рынок которых их готовят к продаже. На этой ферме есть 4 программы откорма: для стран ЕС, на 150, 200 и 350 дней. Задействованы 25 постоянных работников.

На данной ферме животные дают прирост веса в 1,5-2 кг каждый день. Удешевление производства, как и у основной массы австралийских фермеров, происходит благодаря ротационному методу выпаса, трем этапам откорма, полной переработке отходов. Сокращение издержек на каждом этапе и хорошо организованная торговля скотом на бирже дают возможность максимально быстро получать отдачу от вложенных инвестиций.

Аналогичный экономический подход и к откорму овец. С ним казахстанские специалисты ознакомились во время посещения откормплощадки Bakersfield Feedlot. Полностью автоматизированная система подачи корма позволяет ставить на одновременный откорм 16 тыс. ягнят одновременно, ежегодный оборот – более 65 тыс. голов.

«Площадь нашей промышленной площадки около 11 тыс. гектаров. Годовое поголовье на ферме от 60 до 90 тыс. Я отвечаю за то, чтобы у туши был хороший выход мяса, высокая мраморность, чтобы мясо было мягким», — рассказал хозяин откормплощадки Аарон Преттеджон.

Как отметил Ильяс Жананов, представитель ТОО «Алаколь агро», занятого в овцеводческом кластере, потенциал у отечественного производства хороший, и такая полуавтоматизированная система питания, как на этой площадке, была бы полезна.