Прокуратура Мангистау назвала "виновников" народных протестов в январе

По результатам проверки прокуратурой Мангистауской области и департаментом Агентства по защите и развитию конкуренции РК было выявлено наличие сговора между 54 владельцами АГЗС и руководством нефтеперерабатывающего завода, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

В конце прошлого и начале текущего года на заправках Мангистау стал пропадать газ. В местах, где он был, его стоимость могла достигать 120 тенге за литр. Жители нефтяного региона были возмущены подобным ростом и вышли на центральную площадь Актау. Люди требовали понизить цену на сжиженный газ, который производится здесь же, в Мангистау.

Руководство страны, Президент Касым-Жомарт Токаев посчитал народное возмущение обоснованным. Однако «машина народного несогласия» была уже запущена. Жители многих городов страны стали также выходить на площади и выдвигать требования, в Алматы все это закончилось массовыми беспорядками и попыткой свержения власти.

После трагических событий Президент страны поручил разобраться в первопричинах. Так, совместная проверка прокуратуры Мангистауской области и департамента Агентства по защите и развитию конкуренции показала, что в тот период предприниматели действовали по сговору, искусственно создавая дефицит товара и поднимая цены.

«Во исполнении поручения Главы государства прокуратурой области совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции проведена проверка состояния законности на рынке сжиженного нефтяного газа, в ходе которой выявлены факты антиконкурентного соглашения, выраженного одновременным повышением цен на газ. По результатам прокурорского реагирования на 54 владельца АГЗС, а также на перерабатывающий завод наложены штрафы, конфискован монопольный доход на сумму более 60 млн тенге», – рассказал заместитель начальника управления по защите общественных интересов прокуратуры Мангистауской области Файзулла Жанабаев.

Самый крупный юридический объект, монополист региона, завод КазГПЗ заплатил монопольный доход более 40 млн тенге. Оставшаяся сумма распределилась между 54 владельцами заправок, в зависимости от полученной сверхприбыли.