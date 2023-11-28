Проверка прокуратуры вдохновила облакимат выдать субсидии ждущим с весны аграриям

Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата области волокитило рассмотрение заявок по субсидированию аграриев.

«В Костанайской области на субсидирование агропромышленного комплекса выделено 3,3 млрд тенге, при этом заявки 865 предпринимателей не рассматривались с мая 2023 года, тогда как срок оказания услуги составляет 14 рабочих дней.

По акту надзора облпрокуратуры нарушения устранены: 757 сельхозтоваропроизводителям акимат выплатил субсидии на 3,3 млрд тенге», – поделились результатами надзорной деятельности в ведомстве.