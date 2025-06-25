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В рамках этой работы прокуратурой Западно-Казахстанской области установлен необоснованный отказ в выплате субсидий ТОО «Taskala-Et BKO». Он реализует проект по строительству откормочной площадки на 7,5 тыс. голов крупного рогатого скота.

Для получения господдержки инвестор предоставил счета-фактуры о закупке стройматериалов в бумажной форме. Однако, Управление сельского хозяйства требовало электронные счета-фактуры.

При этом госорганом неверно трактовались требования приказа министра финансов, который не обязывает предпринимателей для учета затрат предоставлять только электронные счета-фактуры.

Данный вопрос вынесен на заседание Фронт-офиса при прокуратуре области, где образована рабочая группа. По итогам её выездного осмотра составлен акт о завершении строительства откормочной площадки.

В результате принято решение о выплате ТОО «Taskala-Et BKO» субсидий в размере 121 млн тенге. Это позволит инвестору закупить скот и увеличить производство.

Напоминаем, что в целях оперативного реагирования на сигналы предпринимателей и инвесторов на площадке прокуратуры области создан Фронт-офис и круглосуточно действует Мобильная группа (контактный телефон +7-702-766-09-26).

