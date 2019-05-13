Промоутер "Канело" назвал Головкина великим чемпионом и объяснил неизбежность трилогии

Спорт
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"Канело" Альварес и Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com
Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Эрик Гомес, представляющий интересы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBF в среднем весе мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (52-1-2, 35 КО), дал понять, что они заинтересованы в организации третьего поединка с казахстанцем Геннадием Головкиным (38-1-1, 34 КО), сообщает Vesti.kz.

Соперники встречались дважды на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США): в сентябре 2017 года их первый бой завершился ничьей, а спустя год на той же арене решением большинства судей выиграл мексиканец. Тем самым казахстанец потерпел первое поражение в карьере и лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

"Я думаю, что у обоих боксеров есть равное желание встретиться в третий раз. Головкин - это боксер, который тоже верит в историю, и его гордость не позволит ему уйти в отставку, не расставив все точки в противостоянии с "Канело". Это и сделало Головкина великим чемпионом - он хочет драться с лучшими, у него есть внутренний огонь, который не даст ему уйти на отдых, пока у него будет хоть малейший шанс доказать, что он все же может победить "Канело", - цитирует Гомеса Sky Sports.

4 мая в Лас-Вегасе "Канело" единогласным решением судей победил американца Дэниэла Джейкобса (35-3, 29 КО), отобрав у того пояс IBF. Теперь для звания абсолютного чемпиона мексиканцу не хватает пояса WBO, который принадлежит Деметриусу Андраде (27-0, 17 КО).

За поединком Альварес - Джейкобс с трибуны наблюдал Головкин, который дрался с обоими боксерами. Однако GGG остался недоволен увиденным, назвав их бой скучным спаррингом.

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