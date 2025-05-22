Промышленный апгрейд

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Северо-Казахстанской области в специальной экономической зоне «Кызылжар» идет активное строительство инженерных сетей – критически важного элемента для запуска новых промышленных предприятий.

фото акимата СКО

Сегодня на этой территории реа­лизуются сразу 16 крупных инвест­проектов, в том числе возводятся завод по производству кондитерских изделий «Бейкертон», предприятия по выпуску тракторов и сельхозтехники, подъемно-транспортного оборудования и мостовых кранов, грибная ферма...

Общая сумма вложений в эти проек­ты составляет 105 млрд тенге. Инвестиции поступят из Италии, Китая, России и Германии. Ожидается создание 1,7 тыс. новых рабочих мест.

Министр финансов РК Мади Такиев в рамках рабочей поездки в регион ознакомился с ходом строительства инженерно-коммуникационной инф­раструктуры на территории СЭЗ «Кызылжар» и отметил важность создания необходимых условий для привлечения инвестиций и стимулирования промышленного роста региона.

«Поскольку запуск новых производств напрямую зависит от наличия инженерной инфраструктуры, я поручил госорганам и подрядчикам ускорить работы и завершить их в установленные сроки», – написал аким области Гауез Нурмухамбетов в своем telegram-канале.

#СКО #строительство #Кызылжар #СЭО

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