Промышленный апгрейд Свежий выпуск 22 мая 2025 г. 4:25 48 Андрей Кратенко собственный корреспондент по СКО В Северо-Казахстанской области в специальной экономической зоне «Кызылжар» идет активное строительство инженерных сетей – критически важного элемента для запуска новых промышленных предприятий. фото акимата СКО Сегодня на этой территории реализуются сразу 16 крупных инвестпроектов, в том числе возводятся завод по производству кондитерских изделий «Бейкертон», предприятия по выпуску тракторов и сельхозтехники, подъемно-транспортного оборудования и мостовых кранов, грибная ферма... Общая сумма вложений в эти проекты составляет 105 млрд тенге. Инвестиции поступят из Италии, Китая, России и Германии. Ожидается создание 1,7 тыс. новых рабочих мест. Министр финансов РК Мади Такиев в рамках рабочей поездки в регион ознакомился с ходом строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры на территории СЭЗ «Кызылжар» и отметил важность создания необходимых условий для привлечения инвестиций и стимулирования промышленного роста региона. «Поскольку запуск новых производств напрямую зависит от наличия инженерной инфраструктуры, я поручил госорганам и подрядчикам ускорить работы и завершить их в установленные сроки», – написал аким области Гауез Нурмухамбетов в своем telegram-канале. #СКО #строительство #Кызылжар #СЭО