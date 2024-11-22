Пропавшего подростка нашли с помощью дрона в Экибастузе

Ориентировку разослали не только по области, но и в соседние регионы

Фото: polisia.kz

Утром 22 ноября родители 9-классника обратились в полицию в связи с пропажей сына, который ушел из дома в 3 часа ночи и не вернулся, сообщает Kazpravda.kz

По информации МВД, полицейские составили ориентировку, которая была разослана не только по области, но и в соседние регионы. Также информация о пропавшем была опубликована в СМИ и соцсетях.

В поисках приняли участие около 300 человек: сотрудники полиции и ЧС, волонтеры. Кроме того, были задействованы вертолет, дрон и две розыскные собаки.

С помощью съемок с дрона, полицией уже в 13:00 подросток был обнаружен в районе дач.

Сейчас Тамерлан находится в кругу родных.