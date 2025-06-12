Пропавшего подростка нашли в ВКО

Закон и Порядок
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Дана Аменова
корреспондент

Как оказалось, ребенок ушел из дома, чтобы побыть в одиночестве

Фото: Polisia.kz

15-летний подросток, местонахождение которого оставалось неизвестным с 9 июня, найден, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Его жизни и здоровью ничего не угрожает, юноша передан родным. После сообщения об исчезновении подростка, который является гражданином соседнего государства, полиция начала активные поиски.

Более 500 сотрудников работали круглосуточно, исследуя город и его окрестности: побережье водоёмов, заброшенные здания и леса. Спасатели, военные, кинологи с собаками и дроны активно включились в поиски.

Не последнюю роль сыграла и бдительность местных жителей: один из них, заметив ориентировку в соцсетях, рассказал, что видел похожего подростка, и указал примерный район.

На третий день поисков юношу нашли в заброшенном здании старшие лейтенанты Ермек Исаев и Куаныш Акемеев.

Как оказалось, подросток ушел из дома, чтобы побыть в одиночестве. Он провёл время в заброшенном здании. Его самочувствие в порядке, и он вернулся к матери. С подростком и его родителями провели беседу о предотвращении подобных ситуаций в будущем.

«Полиция просит родителей и опекунов внимательнее следить за эмоциональным состоянием подростков и поддерживать с ними доверительные отношения. Сотрудники правоохранительных органов искренне благодарят всех, кто участвовал в поисках», – детализировали в правоохранительных органах. 

Благодаря совместным усилиям служб и поддержке общества удалось избежать трагедии и вернуть ребёнка домой.

#полиция #МВД #ВКО #подросток

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