Пропавшие в Актюбинской области девочки найдены
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Вахитов Елдос
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В отдел полиции вызвана бабушка несовершеннолетних, передает Kazpravda.kz
Сотрудниками полиции Актюбинской области в ходе поисковых мероприятий без вести пропавшие несовершеннолетние сестры найдены в городе Хромтау, сообщает Polisia.kz.
"Девочки доставлены в отдел полиции. В отдел полиции вызвана бабушка девочек. Департамент полиции выражает благодарность волонтерам и неравнодушным гражданам оказавшим помощь в поисках несовершеннолетних", – говорится в сообщении.
13-летняя Диляра Калиева и ее сестра 14-летняя Назым Калиева пропали вчера.
На поиски без вести пропавших несовершеннолетних был задействован личный состав ДП области и волонтеры.