Пропавшие в Актюбинской области девочки найдены

Фото: Polisia.kz

Сотрудниками полиции Актюбинской области в ходе поисковых мероприятий без вести пропавшие несовершеннолетние сестры найдены в городе Хромтау, сообщает Polisia.kz.

"Девочки доставлены в отдел полиции. В отдел полиции вызвана бабушка девочек. Департамент полиции выражает благодарность волонтерам и неравнодушным гражданам оказавшим помощь в поисках несовершеннолетних", – говорится в сообщении.

13-летняя Диляра Калиева и ее сестра 14-летняя Назым Калиева пропали вчера.

На поиски без вести пропавших несовершеннолетних был задействован личный состав ДП области и волонтеры.