Родные сестры пропали в Казахстане

Фото: Polisia.kz

Полиция ищет двух девочек: 14-летнюю Назым Калиеву и 13-летнюю Диляру Калиеву Кайраткызы, проживающих в еле Бескудук, Хобдинского района Актюбинской области.

"Калиева Назым - на голове имеется платок, возможно, коричневого цвета, коричневая куртка до колен, на ногах женские ботинки черного цвета на шнурках, волосы длинные, смуглая, рост примерно 168-170 см, худощавого телосложения. Калиева Диляра - куртка бежевого цвета до колен, на ногах женские ботинки черного цвета на шнурках, волосы каре, смуглая, рост примерно 160-173 см, худощавого телосложения. У обеих на руках имеются рюкзаки", – сообщает Polisia.kz.

На поиски без вести пропавших несовершеннолетних задействован личный состав ДП области и волонтеры.

Всех, кто владеет какой-либо информацией просят сообщить по телефонам: 102 или 8-776-546-66-66.