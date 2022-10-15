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Происшествия

Пропавших рыбаков ищут в Улытауской области

В Улытауской области спасатели ищут пропавших рыбаков. Они выехали 13 октября в район реки Дуылгалы в Улытауском районе и перестали выходить на связь, сообщает передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Родственники пропавших обратились за помощью 15 октября.

«В 11.10 на пульт оперативного дежурного ДЧС Улытауской области поступило сообщение от родственников рыбаков, выехавших на ловлю рыбы и переставших выходить на связь.

Рыбаки – 4 человека – выехали на машине из города Сатпаева 13 октября в район реки Дуылгалы села Байконыр Улытауского района», – рассказал официальный представитель МЧС РК Руслан Иманкулов.

В предполагаемый район происшествия для проведения поисково-спасательных работ из Жезказгана направлены сотрудники и техника ДЧС Улытауской области. Ведутся поиски..

«МЧС Казахстана напоминает: запрещён выход на воду при тумане и других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможно сориентироваться. В случае опрокидывания маломерного судна, главное не паниковать и взять ситуацию под контроль, в первую очередь помочь людям, не умеющим плавать, проверить наличие всех пассажиров, затем двигаться в сторону ближайшего берега (отмели), при этом звать на помощь.

Запрещено выезжать на водные объекты на неисправных или не проверенных маломерных судах. Нужно убедиться в исправности маломерного судна, плавсредство должно быть укомплектовано. Перед выходом на воду сообщите родственникам или близким знакомым о вашем местонахождении и предположительное время возвращения.

Ни в коем случае нельзя сидеть на борту лодки, раскачивать ее, нырять с борта, во время движения пересаживаться с одного места на другое, так как это может привести к опрокидыванию лодки.

Также одно из основных правил, которое неукоснительно надо соблюдать, – наличие спасательного жилета. Жилет должен быть надет на каждого пассажира, находящегося в лодке.

Жилеты должны быть удобными, в застёгнутом состоянии и не стеснять движения.

Напоминаем единый номер вызова всех экстренных служб – «112», по нему можно звонить бесплатно и круглосуточно с любого устройства мобильной связи», – говорится в обращении МЧС.

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